«Ждёт, чтобы выйти и всё изменить». Главный тренер «Вашингтона» о влиянии Овечкина на клуб

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о сложном периоде команды, связанном с большим количеством травм и добавлением игроков в COVID-протокол. «Столичные» потерпели 14 поражений в 26 встречах 2022 года. Сейчас у «Вашингтона» двухматчевая серия побед.

«Это командная игра, и нам нужно было, чтобы все справились с теми трудностями, которые нас настигли. Овечкин сильно повлиял на успех нашей команды. Во время матчей почти всегда, когда мы падаем духом, он смотрит на тебя в ожидании, чтобы выйти на лёд и изменить ситуацию», — приводит слова Лавиолетта The Wall Street Journal.

Напомним, на счету капитана «Вашингтона» на данный момент 764 заброшенные шайбы в НХЛ. У легендарного чешского нападающего Яромира Ягра 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. Лидирует Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.