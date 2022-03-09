«Приходилось искать новые способы утолить ненасытную жажду голов». Журналист — об Овечкине

Журналист The Wall Street Journal Лайне Хиггинс рассказал об изменениях в игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Сдвиг Овечкина в пользу передач — это отражение того, как он приспособился к быстрой игре, которая становится всё стремительнее и пытается догнать его.



Когда Овечкин пришёл в НХЛ в 2005 году, лига была более медленным местом с большим количеством боёв и в целом с более крупными игроками. Способность обгонять защитников была явным преимуществом, которым Овечкин тут же воспользовался. Он забивал с невероятной скоростью в свои первые пять сезонов, набирая в среднем 106 очков в регулярном сезоне и добавляя ещё 30 очков в трёх сериях плей-офф за этот период.



В последние годы молодые хоккеисты, которые боготворили Овечкина в нулевые, выросли и были задрафтованы командами НХЛ. Они переняли его скорости и менталитет „забей любой ценой“. Просто всё стало немного быстрее.

По мере того как соперники улучшали защиту от русских вундеркиндов из «Кэпиталз», Овечкину приходилось искать новые способы утолить свою ненасытную жажду голевых моментов. С 2011 по 2016 годы около 64% ​​из 352 очков, набранных Овечкиным, пришлись на голы, а не на результативные передачи. В течение следующих пяти сезонов распределение его 354 очков было гораздо более равномерным: на долю передач приходилось 43% его результативности, то есть показатель вырос примерно на 19%.



Он добился этого, добавив к своей способности точно и мощно щёлкать ещё и смертельные передачи», — приводит слова Хиггинса The Wall Street Journal.