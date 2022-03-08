«Парней не трогайте». Главный тренер «Сибири» — о поражении от «Салавата»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:6, 1-3).



«Матч разбит на отдельные истории. Провал в первом периоде. Всю ответственность за это беру на себя. Во втором и третьем периодах уже выровнялись. Чуть-чуть парням не хватало эмоций, спортивной злости. В принципе, двумя периодами более-менее доволен. Первый период нас подкосил. Удалений очень много ненужных абсолютно. Парней попросили, чтобы вернули игру в Новосибирск. Будем готовиться к следующему матчу. Никто руки не опускает, все заряжены. Будем биться в Уфе.



»Салават» поднимает планку скоростей и заряженности? Я вполне соглашусь. Здесь ещё момент: внутри есть люди, которые проходили эту школу от и до. Которые внутри команды делают атмосферу и настрой. которые сами умеют это делать, и они это делают. Нам немножко в этом плане стоит подучиться. Но то, что мы проходим такие накалённые матчи, — это большой плюс для будущего команды.



Не угадали с тактикой на первый отрезок? Тактика у нас одна. У них и у нас — одна. Думаю, в эмоциональном плане я недоработал. Это беру на себя, парней не трогайте.



Удаления Голубева и Шарова? Они ненужные. У Голубева такие мощные руки, рвёт майки капроновые. А по поводу Шарова — я вообще ничего не увидел. Никого не виню, но как сложилось, так сложилось. Мы особо обращать внимание не будем. Мы всё поняли, будем двигаться вперёд. У нас есть опыт выхода из тяжёлой ситуации в чемпионате, будем выходить из этой. Ничего не потеряно.



Потерялись Коротков и Ли? Я не бы не сказал, что они потерялись. Они больше стали обращать внимания в плане менее рисковой игры. За каждую ошибку моментально могут наказать, и, может быть, не столь яркая их игра стала. Но работают на команду, претензий особых нет. Конечно, всем хочется, чтобы они феерили. Но это другое немножко соревнование», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.