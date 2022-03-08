Судьи не засчитали гол «Динамо» Минск в ворота СКА из-за игры рукой. Шайба попала в конёк

В эти минуты в Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит четвёртый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» встречается со СКА. Счёт после первого периода встречи равный — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 8-й минуте минчане смогли открыть счёт в матче. Мальте Стрёмвалль совершил сольный проход по флангу, сместился к центру и бросил в штангу. Никита Пышкайло добил шайбу в сетку. Судьи в течение 10 минут просматривали эпизод. После видеопросмотра арбитры приняли решение не засчитывать гол и зафиксировали игру рукой у белорусского форварда.

На одном из повторов, однако, видно, что шайба угодила в конёк игроку «Динамо».

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