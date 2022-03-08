The Wall Street Journal: 36-летний Овечкин любит все свои голы одинаково. Таков его дух

Журналист The Wall Street Journal Лайне Хиггинс поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Алекс Овечкин не скажет вам, какой из 764 голов, которые он забил в своей карьере, является его любимым. Это не первый его щелчок из левого круга более чем 17-летней давности. И это не тот гол, который он забил в середине пятого матча финала Кубка Стэнли 2018 года, чтобы помочь «Вашингтон Кэпиталз» завоевать свой первый чемпионский титул. И это будет не 895-й гол, который он, вероятно, забьёт где-то в 2023 году, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, который, когда-то думалось, нельзя побить.
Овечкин, оказывается, одинаково любит все свои голы.
Таков дух 36-летнего бомбардира и 12-кратного участника Матча звёзд, который проводит 17-й сезон в «Кэпиталз». Единственное, что могло прервать его плодотворный сезон, — это COVID-19. В результативности Овечкина нет ничего нового — он был самым результативным снайпером НХЛ за девять сезонов», — приводит слова Хиггинса The Wall Street Journal.
- 8 марта 2022
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