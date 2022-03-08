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«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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Кузьменко забил пятый гол в текущем плей-офф. Он лидирует в снайперской гонке

Кузьменко забил пятый гол в текущем плей-офф. Он лидирует в снайперской гонке
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В эти минуты в Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит четвёртый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» встречается со СКА. Счёт после второго периода встречи равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 37-й минуте СКА смог сравнять счёт. Во время атаки Микко Лехтонен сделал передачу на левый край, Антон Бурдасов выкатился и бросил в угол. Алексей Колосов щитком парировал, а Андрей Кузьменко добил шайбу с пятака.

Этот гол стал для нападающего пятым в текущем плей-офф КХЛ. Кузьменко лидирует в снайперской гонке розыгрыша Кубка Гагарина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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