Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Северсталь», сравняв счёт в серии

Сегодня, 8 марта, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» встречалась с московским «Динамо». Победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).
На 12-й минуте Иван Рогов вывел череповчан вперёд. В конце второго периода Андрей Миронов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Оскар Линдберг и Эрик О'Делл. На 46-й минуте Робин Пресс после паса Кирилла Пилипенко точным броском забросил вторую шайбу в ворота москвичей. На 49-й минуте Станислав Галиев реализовал большинство — 2:2. Победный гол на 15-й минуте овертайма забил Вячеслав Войнов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч пройдёт 10 марта в Москве.
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