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Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Северсталь», сравняв счёт в серии

Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Северсталь», сравняв счёт в серии
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Сегодня, 8 марта, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» встречалась с московским «Динамо». Победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2022, вторник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Рогов (Колмыков, Емец) – 11:58 (5x5)   1:1 Миронов (Линдберг, О'Делл) – 36:33 (5x5)   2:1 Пресс (Пилипенко) – 45:16 (5x4)   2:2 Галиев (Войнов, Шипачёв) – 48:04 (5x4)   2:3 Войнов (Шипачёв, Линдберг) – 74:29 (5x4)

На 12-й минуте Иван Рогов вывел череповчан вперёд. В конце второго периода Андрей Миронов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Оскар Линдберг и Эрик О'Делл. На 46-й минуте Робин Пресс после паса Кирилла Пилипенко точным броском забросил вторую шайбу в ворота москвичей. На 49-й минуте Станислав Галиев реализовал большинство — 2:2. Победный гол на 15-й минуте овертайма забил Вячеслав Войнов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч пройдёт 10 марта в Москве.

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