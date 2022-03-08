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«Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Авангардом», переиграв омичей в овертайме

«Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Авангардом», переиграв омичей в овертайме
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Сегодня, 8 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором омский «Авангард» встречался с казанским «Ак Барсом». Победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2022, вторник. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Сошников (Прохоркин, Цегларик) – 06:04 (5x5)   1:1 Сафонов (Панюков, Воронков) – 13:43 (5x5)   1:2 Кэмпфер (Тарасов, Уил) – 28:13 (5x5)   2:2 Семёнов (Шарипзянов, Телегин) – 56:33 (5x5)   2:3 Кагарлицкий (Хенкель, Кэмпфер) – 63:14 (5x5)

На 7-й минуте Никита Сошников вывел омичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Николай Прохоркин и Петер Цегларик. На 14-й минуте комбинация между Кириллом Панюковым, Дмитрием Воронковым и Ильёй Сафоновым завершилась голом последнего — 1:1. На 29-й минуте Стивен Кэмпфер вывел казанскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Даниил Тарасов и Джордан Уил. Победу казанцам принёс гол Дмитрия Кагарлицкого на 4-й минуте овертайма.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдёт 10 марта в Казани.

Календарь плей-офф КХЛ
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