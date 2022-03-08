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СКА вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, в четвёртый раз обыграв минское «Динамо»

СКА вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, в четвёртый раз обыграв минское «Динамо»
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Сегодня, 8 марта, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» встречалось со СКА. Победу в матче одержали гости со счётом 4:3 (0:0, 1:1, 3:2).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2022, вторник. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Стрёмвалль (Альмквист, Бек) – 31:21 (5x4)   1:1 Кузьменко (Бурдасов, Лехтонен) – 36:02 (5x4)   2:1 Альмквист (Стрёмвалль) – 41:13 (5x4)   2:2 Гусев (Кузьменко, Бурдасов) – 46:26 (5x4)   2:3 Хуснутдинов (Галимов, Волков) – 50:47 (5x5)   2:4 Швец-Роговой (Воробьёв) – 52:51 (5x5)   3:4 Стрёмвалль – 59:29 (6x5)

На 32-й минуте Мальте Стрёмвалль, реализовав численное большинство, вывел минчан вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Адам Альмквист и Тейлор Бек. На 37-й минуте Андрей Кузьменко в большинстве восстановил равенство в матче — 1:1. На 42-й минуте Адам Альмквист с передачи Мальте Стрёмвалля во второй раз вывел минскую команду вперёд. На 47-й минуте Никита Гусев сравнял счёт. На 51-й минуте Марат Хуснутдинов вывел СКА вперёд. Ещё один гол забил Артём Швец-Роговой. На последней минуте третьего периода Мальте Стрёмвалль сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу СКА. Санкт-петербургская команда вышла во второй раунд, минчане покидают розыгрыш Кубка Гагарина.

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