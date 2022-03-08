СКА вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, в четвёртый раз обыграв минское «Динамо»

Сегодня, 8 марта, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» встречалось со СКА. Победу в матче одержали гости со счётом 4:3 (0:0, 1:1, 3:2).

На 32-й минуте Мальте Стрёмвалль, реализовав численное большинство, вывел минчан вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Адам Альмквист и Тейлор Бек. На 37-й минуте Андрей Кузьменко в большинстве восстановил равенство в матче — 1:1. На 42-й минуте Адам Альмквист с передачи Мальте Стрёмвалля во второй раз вывел минскую команду вперёд. На 47-й минуте Никита Гусев сравнял счёт. На 51-й минуте Марат Хуснутдинов вывел СКА вперёд. Ещё один гол забил Артём Швец-Роговой. На последней минуте третьего периода Мальте Стрёмвалль сократил отставание до минимума.

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Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу СКА. Санкт-петербургская команда вышла во второй раунд, минчане покидают розыгрыш Кубка Гагарина.