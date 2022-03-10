The Wall Street Journal: отвлекись от Овечкина — и ты рискуешь, что он уже щёлкает

Журналист The Wall Street Journal Лайне Хиггинс прокомментировал выступление российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.
«Отвлекись от Овечкина — и ты рискуешь, что он уже щёлкает; следи за ним — и ты рискуешь потерять из виду его пас на товарища по команде, который неизменно завершит атаку голом.
Не повредило и то, что хоккеисты, к которым переходит Овечкин, являются одними из лучших центральных нападающих — плеймейкеров в НХЛ — Бекстрём и Евгений Кузнецов — или что он играл вместе с ними 24 сезона в сумме. Вот почему статистика Овечкина с большим количеством передач в сезоне-2021/2022 настолько примечательна: большинство его передач были совершены без Бекстрёма на льду. Звёздный центральный нападающий провёл первые 28 матчей сезона в списке травмированных, справляясь с затяжной болью в бедре, и не возвращался в раздевалку до середины декабря», — приводит слова Хиггинса The Wall Street Journal.
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