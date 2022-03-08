Дмитрий Квартальнов рассказал, что говорил игрокам «Ак Барса» перед овертаймом

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды в четвёртом матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (3:2 ОТ, 1-3).



«Хорошая игра. Опять немножко недотерпели, перевели в овертайм, но рады, что наконец-то обыграли «Авангард». В прошлом году и в этом в овертаймах мы были очень не очень. Здорово, что возвращаем серию в Казань. Перед овертаймом говорил, что хватит, наверное, уже и наш черёд должен прийти. Но ребятам особо не надо было ничего говорить, все всё понимают прекрасно. Зарипова не было из-за тренерского решения. Дали ему передохнуть.



Здорово, что мы забили сегодня три гола. Но, понимаете, всё на тоненького, здорово, что перевернули эту страничку. Конечно, нам надо было что-то поменять при счёте 0-3, пока сработало. Сегодня забили те моменты, которые были, а в прошлом матче это не удалось — вот и вся разница. Давление было на ребят сегодня, но они справились. У нас хорошая команда, которая умеет играть.



Билялов играет очень хорошо, нас устраивает. Тут дело в нас, надо больше забивать, больше играть в стык. Если бы клюшка в одной руке была, то ни первого, ни второго гола, может, и не было бы», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.