«Нет ничего приятного в проигрыше». Главный тренер минского «Динамо» о вылете из плей-офф

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал вылет своей команды после поражения в четвёртом матче первого раунда плей-офф КХЛ со СКА (3:4, 0-4).



«Думаю, наша команда сегодня боролась. Поражение расстроило. Наша команда упорно работала сегодня и всю серию. Не смогли реализовать свои моменты, и это сделало разницу в серии.



СКА играл в две разные формации в ходе матча, это правильно. Они изменили стратегию несколько раз. Думал о своей команде и о том, как нам лучше приспособиться к игре. Почему не играл Суворов? У нас было 13 форвардов и возможность наложения. Учитывая большое количество удалений, не было возможности его выпустить, чтобы остальные не выпадали из ритма. Он хороший игрок и партнёр по команде. Для него это большой опыт.



Почему не было Гудачека? Он не был достаточно хорош в предыдущей встрече, хотели немного встряхнуть состав. Удаление, которое привело ко второму гола СКА, было необязательным, это позволило им вернуться в игру. Мы разговаривали на скамейке, говорили, что нужно было продолжать. Всё было хорошо, но их третий гол стал поворотным моментом. Шайба перескочила через клюшку Граоваца, нападающий соперника подобрал шайбу и убежал. После этого было тяжело перестроиться психологически, мы потеряли контроль в игре. До этого всё шло так, как мы планировали.



Все должны понимать, что мы играли с серьёзным соперником, который был хорошо готов к серии. На протяжении 11 из 12 периодов была равная игра. Пышкайло показал, что он борется до конца, у него высокий хоккейный IQ, мы будем развивать его и дальше. Он раскрылся для всех в ходе сезона, это большой плюс для нас. Колосов — очень хороший вратарь, он долго держал нас в игре. Мы должны были больше забивать. Он уже сейчас показывает очень хороший хоккей.



Помогает ли факт, что теперь я провёл больше всех матчей в плей-офф у руля «Динамо»? Нет ничего приятного в проигрыше. Нужно время, чтобы принять это и пройти через разочарование, чтобы двигаться дальше. Не знал об этом факте, спасибо, что дали знать. Честно, ещё не планировал ничего на будущее, кроме полёта в Петербург завтра. Не думал, что будем делать дальше. Завтра у нас выходной, а затем обсудим с командой и руководством», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.