Туктамышева зажигала перед матчем, Сафонов подрался с Комаровым. Фото победы «Ак Барса»

8 марта в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором омский «Авангард» встречался с казанским «Ак Барсом». Победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).



Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдёт 10 марта в Казани.



Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды в четвёртом матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (3:2 ОТ, 1-3).



«Хорошая игра. Опять немножко недотерпели, перевели в овертайм, но рады, что наконец-то обыграли «Авангард». В прошлом году и в этом в овертаймах мы были очень не очень. Здорово, что возвращаем серию в Казань. Перед овертаймом говорил, что хватит, наверное, уже и наш черёд должен прийти. Но ребятам особо не надо было ничего говорить, все всё понимают прекрасно. Зарипова не было из-за тренерского решения. Дали ему передохнуть.



Здорово, что мы забили сегодня три гола. Но, понимаете, всё на тоненького, здорово, что перевернули эту страничку. Конечно, нам надо было что-то поменять при счёте 0-3, пока сработало. Сегодня забили те моменты, которые были, а в прошлом матче это не удалось — вот и вся разница. Давление было на ребят сегодня, но они справились. У нас хорошая команда, которая умеет играть.



Билялов играет очень хорошо, нас устраивает. Тут дело в нас, надо больше забивать, больше играть в стык. Если бы клюшка в одной руке была, то ни первого, ни второго гола, может, и не было бы», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.