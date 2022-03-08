Уилсон — об Овечкине и Бекстрёме: как здорово сыграть с двумя лучшими игроками в мире

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал предстоящую 1000-ю совместную игру капитана команды Александра Овечкина со шведским форвардом Никласом Бекстрёмом.
«Я помню, как был в Нью-Джерси, когда они вместе играли 900-й матч, и мне кажется, что это было только вчера. Помню, я подумал, как здорово было играть с ними в тот вечер и просто иметь возможность покататься с двумя лучшими игроками в мире и двумя лучшими товарищами по команде, когда-либо игравшими вместе.
То, чего они достигли, — это лишь одна из тех вещей, которые время от времени нужно просто останавливать и оценить, потому что ты понимаешь, что это, вероятно, никогда не повторится», — приводит слова Уилсона CBS Sports.
Отметим, что Овечкин и Бекстрём могут сыграть 1000-ю игру вместе в следующей встрече с «Калгари Флэймз», которая состоится завтра, 9 марта, начало — в 5:00 мск. Шведский форвард в настоящий момент заработал 997 (262+735) очков в 1035 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за «Кэпиталз».
- 8 марта 2022
-
22:10
-
21:55
-
21:33
-
21:11
-
21:10
-
20:44
-
20:43
-
20:37
-
20:31
-
20:05
-
20:04
-
19:53
-
19:47
-
19:42
-
19:18
-
19:15
-
18:59
-
18:50
-
18:15
-
18:08
-
18:00
-
17:55
-
17:48
-
17:36
-
17:32
-
16:57
-
16:32
-
16:02
-
15:56
-
15:42
-
15:08
-
14:35
-
14:09
-
13:19
-
12:39