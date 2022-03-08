Кэмпфер: Хартли сказал, что у него на скамейке есть парни, которые будут охотиться за мной

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер прокомментировал заброшенную шайбу и диалог с главным тренером соперника Бобом Хартли после победы в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом» (3:2 ОТ, 1-3).
«Очень крутая и волевая победа нашей команды, очень нужная для нас. Мы контролировали ход игры, давили на соперника большую часть матча, у «Авангарда» было два удачных прорыва, но мы провели много времени в их зоне.
После второго периода вас подозвал к скамейке Боб Хартли? А что он вам сказал? Что спрашивал у меня о здоровье Кирилла Петрова? Ого, он так сказал? Давайте зафиксируем, что он на самом деле мне говорил. Он говорил, что у него на скамейке есть парни, которые будут охотиться за мной в третьем периоде. Вот что там было. О здоровье Кирилла он ничего не говорил. Я спросил, зачем он кричал на нашего игрока, а в ответ Хартли сказал, что у него на скамейке люди, которые будут охотиться за мной.
В матче было много драк? Это плей-офф, команды много играют друг с другом, и до меня в клубе «Ак Барс» и «Авангард» встречались в плей-офф. Это силовая серия, напряжённая, такие матчи будут случаться. Но, несмотря на такие условия, мы смогли сохранить игровой план, и это важно.
Сейчас сложно продолжать играть в хоккей? Я играю за Казань, «Ак Барс» и «Татнефть». Я не вникаю в сторонние события, концентрируюсь на своей ежедневной работе и полностью выкладываюсь на льду.
Насколько сложным был мой голевой бросок? Кажется, я засмотрелся на обыгрыш Даниила Тарасова, он даже врасплох меня застал своей передачей, я ждал броска. Здорово, что удалось быстро отправить шайбу за спину вратарю», — приводит слова Кэмпфера официальный сайт «Ак Барса».
- 8 марта 2022
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