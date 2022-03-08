Бекстрём: я первый парень, который рад за Ови, за все его достижения

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о российском одноклубнике Александре Овечкине и о том, что может достичь отметки в 1000 очков в скором времени.

«Я, наверное, первый парень, который рад за Ови, за все его достижения. Я тоже рад своим достижениям, но не кричу о них. Думаю, будет весело, когда я наберу 1000-е очко. Очевидно, что это одна из самых важных вех, и я с нетерпением ждал, когда смогу её достичь. Это будет честью, когда я это сделаю.



Я лучший ассистент для Овечкина? Хоккей — это командный вид спорта, и мы все пытаемся помочь друг другу стать лучше», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Овечкин и Бекстрём могут сыграть 1000-ю игру вместе в следующей встрече с «Калгари Флэймз», которая состоится завтра, 9 марта, начало — в 5:00 мск. Шведский форвард в настоящий момент заработал 997 (262+735) очков в 1035 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за «Кэпиталз».