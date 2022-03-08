«Снайпер, финишёр, экстраверт». Генменеджер «Вашингтона» — об Овечкине

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал предстоящую 1000-ю совместную игру капитана команды Александра Овечкина со шведским форвардом Никласом Бекстрёмом.

«Организации посчастливилось иметь двух характерных людей и высококвалифицированных специалистов, которые дополняют друг друга так хорошо, как это делают они. С точки зрения личности на льду и вне его их навыки идеально подходят друг другу. Ник — плеймейкер. Ник более тихий, сдержанный. Ови, наоборот, снайпер, финишёр, более экстраверт», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Овечкин и Бекстрём могут сыграть 1000-ю игру вместе в следующей встрече с «Калгари Флэймз», которая состоится завтра, 9 марта, начало — в 5:00 мск. Шведский форвард в настоящий момент заработал 997 (262+735) очков в 1035 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за «Кэпиталз».