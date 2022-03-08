Российские игроки НХЛ не смогли договориться о совместном заявлении по ситуации на Украине, сообщает североамериканский журналист Рик Уэстхед на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что россияне, играющие в НХЛ, в групповом чате в «Телеграме» делились мыслями об общем заявлении относительно текущей политической ситуации. Тем не менее обсуждение игроков в чате ни к чему не привело. Оно завершилось после того, как хоккеисты не договорились о том, что должно быть сказано в заявлении.
Ранее американский агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы некоторых россиян в НХЛ, сообщил, что игроки сталкиваются с дискриминацией и расизмом. Кроме того, некоторые игроки высказались о ситуации на Украине. Среди них Александр Овечкин, Андрей Свечников, Никита Задоров.
- 8 марта 2022
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