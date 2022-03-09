Главный тренер «Калгари» заявил, что не считает Овечкина лучшим голеадором всех времён

Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер перед матчем с «Вашингтон Кэпиталз» поделился мнением о российском капитане «столичных» Александре Овечкине.

«Думаю, его игра изменилась, надо отдать должное за это. Он до сих пор для меня игрок уровня «Ришара». Но он всё ещё самый опасный игрок в лиге, когда получает пространство, чтобы нанести качественный бросок. Я очень уважаю его за это. Он очень нацелен на ворота. Он добился всего, чего должен был добиться за карьеру. Я говорю про игру за сборную, про продолжительность карьеры, голы, капитанство. Он не просто капитан, но и лидер, приведший команду к чемпионству. Это полный набор.



Он поменял свою подготовку, чтобы играть так же, как теперь играют в лиге. В этом игроке больше ничего не удивляет. Он подписал пятилетний контракт, потому что собирается забить ещё 200 или 250 голов. Так что вы знаете, какова его следующая цель. Лучший ли он голеадор всех времён? Нет, пока не обойдёт оставшихся», — приводит слова Саттера TSN.