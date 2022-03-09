«Вашингтон» выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине

«Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине.

«Мы призываем и надеемся на мирное урегулирование как можно скорее. «Вашингтон» также полностью поддерживает наших российских игроков и их семьи за рубежом. Мы понимаем, что они оказались в трудной ситуации, и готовы предложить нашу помощь им и их семьям», — говорится в заявлении клуба в «Твиттере».

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков. В следующем матче команда сыграет с «Калгари Флэймз».