Овечкин и Бекстрём – 9-й дуэт в истории НХЛ, проведший тысячу матчей на двоих

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его 34-летний шведский одноклубник и коллега по амплуа швед Никлас Бекстрём отметились впечатляющим статистическим достижением в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Об этом сообщает пресс-служба «столичных» в «Твиттере».

Согласно информации источника, для Овечкина и Бекстрёма это юбилейная – 1000-я совместная игра в НХЛ. Они 9-й дуэт, покоривший эту отметку.

Напомним, в нынешнем сезоне Александр принял участие в 55 матчах, в которых отметился 68 (34+34) результативными действиями, продемонстрировав показатель полезности «+7» и заработав 10 минут штрафа. У его одноклубника – Никласа Бекстрёма 17 (4+13) очков в 24 играх с коэффициентом полезности «-4».