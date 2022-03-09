«Рейнджерс» уступили на выезде «Миннесоте». У Капризова и Панарина – по голевой передаче

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему они смогли оправиться после двух поражений кряду.
За «Миннесоту» дублем отметился Кевин Фиала, ещё по шайбе на счету Райана Хартмана, Йоэля Эрикссон Эк и Маркуса Фолиньо. В составе «Рейнджерс» отличились Драйден Хант и Мика Зибанеджад.
Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 15 минут 36 секунд и отметился результативной передачей, которая принесла ему 71-е (28+43) очко в сезоне. Его соотечественник Артемий Панарин, выступающий за «Рейнджерс», также записал на свой счёт голевой пас – это его 62-е (15+47) результативное действие в сезоне.
Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 22 броска из 27. Его визави – Кэм Тальбо совершил 23 сейва.
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