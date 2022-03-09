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«Рейнджерс» уступили на выезде «Миннесоте». У Капризова и Панарина – по голевой передаче

«Рейнджерс» уступили на выезде «Миннесоте». У Капризова и Панарина – по голевой передаче
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему они смогли оправиться после двух поражений кряду.

За «Миннесоту» дублем отметился Кевин Фиала, ещё по шайбе на счету Райана Хартмана, Йоэля Эрикссон Эк и Маркуса Фолиньо. В составе «Рейнджерс» отличились Драйден Хант и Мика Зибанеджад.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 15 минут 36 секунд и отметился результативной передачей, которая принесла ему 71-е (28+43) очко в сезоне. Его соотечественник Артемий Панарин, выступающий за «Рейнджерс», также записал на свой счёт голевой пас – это его 62-е (15+47) результативное действие в сезоне.

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 22 броска из 27. Его визави – Кэм Тальбо совершил 23 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2022, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хартман (Капризов) – 10:38 (5x5)   2:0 Эрикссон Эк (Фолиньо, Гринвей) – 14:41 (5x5)   2:1 Хант (Строум, Панарин) – 25:03 (5x5)   2:2 Зибанеджад – 28:07 (4x5)   3:2 Фиала (Болди, Фолиньо) – 29:13 (5x4)   4:2 Фолиньо (Дамба, Бродин) – 33:06 (5x5)   5:2 Фиала (Цуккарелло) – 37:44 (5x5)
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