Георгиев девятый раз в сезоне НХЛ пропустил 4+ гола, потерпев пятое поражение подряд

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему они смогли оправиться после двух поражений кряду.
За «Миннесоту» дублем отметился Кевин Фиала, ещё по шайбе на счету Райана Хартмана, Йоэля Эрикссон Эка и Маркуса Фолиньо. В составе «Рейнджерс» отличились Драйден Хант и Мика Зибанеджад. Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 22 броска из 27. Его визави – Кэм Тальбо совершил 23 сейва.
Российский голкипер «синерубашечников» потерпел уже пятое поражение подряд, при этом пропустив не менее четырёх шайб за игру уже девятый раз в этом сезоне. Последний раз с Георгиевым в воротах «Рейнджерс» победили 9 января 2022 года, когда ими был обыгран «Анахайм Дакс» (4:1).
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