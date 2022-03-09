«Аризона» повторила достижение «Колорадо» 27-летней давности по голам в двух матчах подряд

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 9:2.

В составе «Аризоны» по дублю сегодня оформили форварды Нико Шмальц (2+2) и Ник Ритчи (2+1), а также защитник Джейкоб Чикран (2+1), ещё по шайбе на счету Трэвиса Бойда, Кристиана Фишера и Клейтона Келлера. У «Детройта» отличились Якуб Врана и Робби Фаббри.

В предыдущем матче «Койотс» переиграли «Оттаву Сенаторз» со счётом 8:5. С учётом сегодняшнего матча в последних двух встречах «койоты» забросили в ворота соперников 17 шайб. Таким образом «Аризона» повторила достижение «Колорадо» 27-летней давности (4-6 декабря 1995 года) по заброшенным шайбам в двух матчах подряд. С той серии «лавин» и до настоящего момента никому из команд НХЛ не удавалось забросить столько шайб за два матча.