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«Тампа» крупно проиграла «Виннипегу». Кучеров отдал голевую передачу и заработал «-4»

«Тампа» крупно проиграла «Виннипегу». Кучеров отдал голевую передачу и заработал «-4»
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях крупно проиграла «Виннипег Джетс»(4:7). Россиянин Никита Кучеров отдал ассист и заработал «-4» по показателю полезности.

Ворота гостей всю игру защищал Андрей Василевский. Голевая передача Никиты пришлась на первый период встречи, который впоследствии оказался самым результативным в игре. Примечательно, что второй период оказался безголевым для обеих команд. В составе хозяев дубль оформил Пол Штястны.

Для гостей это поражение стало вторым в последних четырёх матчах. «Тампа» продолжает занимать третье место в восточной конференции, имея в своём активе 80 очков и отставая от «Флориды Пантерз» и «Каролины Харрикейнз» на три очка. «Виннипег» продолжает находиться на 12 строчке в западной конференции с 60 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2022, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Шайфли (Стэнли, Шмидт) – 04:19 (5x5)   2:0 Лаури (Элерс, Диллон) – 06:11 (5x5)   2:1 Макдона (Жозеф) – 11:50 (5x5)   3:1 Штястны (Пионк) – 14:36 (5x5)   3:2 Киллорн (Перри, Стэмкос) – 16:01 (5x5)   3:3 Хедман (Кучеров, Чирелли) – 17:30 (5x5)   4:3 Дюбуа (Коннор, Моррисси) – 47:25 (5x4)   5:3 Коннор – 49:16 (4x5)   6:3 Моррисси (Шайфли, Уилер) – 54:48 (en)   6:4 Колтон (Рутта, Рэддиш) – 57:15 (5x5)   7:4 Штястны (Уилер, Шайфли) – 57:29 (en)
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