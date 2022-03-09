«Тампа» крупно проиграла «Виннипегу». Кучеров отдал голевую передачу и заработал «-4»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях крупно проиграла «Виннипег Джетс»(4:7). Россиянин Никита Кучеров отдал ассист и заработал «-4» по показателю полезности.
Ворота гостей всю игру защищал Андрей Василевский. Голевая передача Никиты пришлась на первый период встречи, который впоследствии оказался самым результативным в игре. Примечательно, что второй период оказался безголевым для обеих команд. В составе хозяев дубль оформил Пол Штястны.
Для гостей это поражение стало вторым в последних четырёх матчах. «Тампа» продолжает занимать третье место в восточной конференции, имея в своём активе 80 очков и отставая от «Флориды Пантерз» и «Каролины Харрикейнз» на три очка. «Виннипег» продолжает находиться на 12 строчке в западной конференции с 60 очками.
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