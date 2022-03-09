Остон Мэттьюс оформил хет-трик, значительно упрочив лидерство в гонке снайперов НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Сиэтл Кракен». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу «кленовых листьев».

Хет-трик в составе хозяев оформил Остон Мэттьюс, который забросил уже 43-ю шайбу в этом сезоне и уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ. Американский форвард сегодня значительно упрочил своё лидерство в гонке снайперов НХЛ. Ближайшие его преследователи — нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер — отличились по 38 раз и отстают уже на пять точных бросков.

Четвёртое место в снайперской гонке занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, сегодня забросивший 35-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари Флэймз».