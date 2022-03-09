Хет-трик Строума и пять голевых Кейна принесли «Чикаго» разгромную победу над «Анахаймом»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:3.

В составе «Чикаго» хет-трик оформил Дилан Строум (3+1), ещё по шайбе на счету Патрика Кейна (1+5), Райана Карпентера, Джонатана Тэйвза и Брэндона Хагеля (1+1). У «Анахайма» отличились Якоб Сильверберг, Тревор Зеграс и Адам Хенрик.

Вратарь «Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри совершил 29 спасений после 32 бросков, а его визави из «Аризоны» Джон Гибсон пропустил пять шайб за первый период и был заменён на Энтони Столарза, который в оставшееся время пропустил ещё три шайбы.

Напомним, «Анахайм Дакс» с 63 очками в 59 играх занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» (50) – идёт на 14-й позиции.