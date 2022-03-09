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Хет-трик Строума и пять голевых Кейна принесли «Чикаго» разгромную победу над «Анахаймом»

Хет-трик Строума и пять голевых Кейна принесли «Чикаго» разгромную победу над «Анахаймом»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:3.

В составе «Чикаго» хет-трик оформил Дилан Строум (3+1), ещё по шайбе на счету Патрика Кейна (1+5), Райана Карпентера, Джонатана Тэйвза и Брэндона Хагеля (1+1). У «Анахайма» отличились Якоб Сильверберг, Тревор Зеграс и Адам Хенрик.

Вратарь «Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри совершил 29 спасений после 32 бросков, а его визави из «Аризоны» Джон Гибсон пропустил пять шайб за первый период и был заменён на Энтони Столарза, который в оставшееся время пропустил ещё три шайбы.

Напомним, «Анахайм Дакс» с 63 очками в 59 играх занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» (50) – идёт на 14-й позиции.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2022, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
8 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Строум (Кейн, Дебринкэт) – 01:38 (5x5)   2:0 Дебринкэт (Кейн, Строум) – 07:05 (5x5)   3:0 Кейн (Дебринкэт, Маккейб) – 13:53 (5x5)   4:0 Карпентер (Кейн, Джонс) – 17:14 (5x5)   5:0 Тэйвз (Хагель) – 19:32 (4x5)   6:0 Хагель (Маккейб, Мёрфи) – 20:19 (5x5)   6:1 Сильверберг (Стил, Махура) – 24:31 (5x5)   6:2 Зеграс (Стил, Линдхольм) – 27:19 (5x4)   6:3 Хенрик (Фаулер, Комтуа) – 27:57 (5x5)   7:3 Строум (Кейн, Джонс) – 34:50 (5x5)   8:3 Строум (Кейн, Дебринкэт) – 57:16 (5x5)
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