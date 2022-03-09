Овечкин забросил 766-ю шайбу за карьеру в НХЛ, поразив пустые ворота в матче с «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Калгари Флэймз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 3-й период, гости ведут в счёте – 5:4.
В середине 2-го периода отличиться удалось 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину, для которого эта шайба стала 765-й за карьеру в НХЛ. Ему ассистировал соотечественник — Евгений Кузнецов.
Уже к концу встречи Александр оформил дубль, поразив пустые ворота «Калгари» с передач Тома Уилсона и Ника Дженсена.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Александр набрал 70-е (36+34) очко в 56-м матче в текущем сезоне. При этом он догнал Яромира Ягра, занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина теперь 766 заброшенных шайб, как и у чешского нападающего. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.
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