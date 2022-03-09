Овечкин вплотную подобрался к Халлу по набранным очкам за карьеру в истории НХЛ

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4, которая стала для них третьей кряду.
В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний форвард отметился дублем, благодаря чему вплотную подобрался к Бретту Халлу по набранным баллам за карьеру в НХЛ.
В настоящий момент в активе Овечкина 1390 (766+624) очков в 1253 матчах в лиге, что является 24-м результатом в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. В активе Халла 1391 результативное действие в 1269 матчах за карьеру в НХЛ.
В текущей регулярке на счету Овечкина уже 70 (36+34) очков при коэффициенте полезности «+8» и 10 минутах штрафного времени в 56 матчах нынешнего сезона.
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