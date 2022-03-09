Дубль Александра Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4, ставшей для них третьей кряду.

В составе «столичных» дублем отметился Александр Овечкин, забросивший одну из шайб в пустые ворота. Ещё по голу на счету Конора Шири, Энтони Манты и Ника Дауда. За «Калгари» отличились Элиас Линдхольм (дубль), Адам Ружичка и Оливер Чюлингтон.

36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 15 минут 34 секунды и отметился дублем, покорив отметку в 766 голов в НХЛ, благодаря чему сравнялся с Яромиром Ягром в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Одноклубник Овечкина – Евгений Кузнецов — отдал голевую передачу, набрав своё 53-е (16+37) очко в сезоне.

У вратаря «Вашингтона» Витека Ванечека 30 отражённых бросков из 33. У его визави из «Калгари» Даниэля Владаржа 21 спасение.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 71 очко в 58 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Калгари Флэймз» (75) – второй на Западе.