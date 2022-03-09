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Дубль Александра Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Калгари»

Дубль Александра Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Калгари»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4, ставшей для них третьей кряду.

В составе «столичных» дублем отметился Александр Овечкин, забросивший одну из шайб в пустые ворота. Ещё по голу на счету Конора Шири, Энтони Манты и Ника Дауда. За «Калгари» отличились Элиас Линдхольм (дубль), Адам Ружичка и Оливер Чюлингтон.

36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 15 минут 34 секунды и отметился дублем, покорив отметку в 766 голов в НХЛ, благодаря чему сравнялся с Яромиром Ягром в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Одноклубник Овечкина – Евгений Кузнецов — отдал голевую передачу, набрав своё 53-е (16+37) очко в сезоне.

У вратаря «Вашингтона» Витека Ванечека 30 отражённых бросков из 33. У его визави из «Калгари» Даниэля Владаржа 21 спасение.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 71 очко в 58 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Калгари Флэймз» (75) – второй на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2022, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Линдхольм (Годро, Андерссон) – 09:40 (5x5)   2:0 Ружичка (Манджапане, Дюбе) – 28:54 (5x5)   2:1 Шири – 30:27 (5x5)   2:2 Овечкин (Кузнецов) – 33:23 (5x5)   3:2 Чюлингтон (Коулман) – 43:45 (5x5)   3:3 Манта (Бекстрём, Дженсен) – 48:21 (5x5)   3:4 Дауд (Юнссон-Фьелльбю, Дженсен) – 51:50 (5x5)   3:5 Овечкин (Уилсон, Дженсен) – 58:12 (en)   4:5 Линдхольм (Тоффоли, Андерссон) – 59:20 (6x5)
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