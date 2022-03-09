Овечкин сократил отставание от Гретцки по голам в пустые ворота до 9 шайб

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4, которая стала для них третьей кряду.

В середине второго периода отличиться удалось 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину, для которого эта шайба стала 35-й в нынешнем сезоне и 765-й за всю карьеру в НХЛ. Ассистентом Александра выступил его соотечественник Евгений Кузнецов, сделавший 37-ю голевую передачу в этой регулярке. В конце третьего периода Овечкин оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. В активе россиянина стало 36 голов в этом сезоне.

Овечкин сократил отставание от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота до девяти шайб. У легендарного канадского хоккеиста 56 таких голов, тогда как занимающий второе место Александр сегодня забросил свою 47-ю шайбу в пустые ворота. Топ-3 занимает словацкий форвард Мариан Госса (40).