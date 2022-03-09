Галлан: Георгиеву приходится тяжело, но мы беспокоимся за победы, а не отдельного игрока

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением об игре российского голкипера Александра Георгиева.



«Ему приходится тяжело, и я ему немного сочувствую. Он не получает много игрового времени, но такова сейчас НХЛ. Мы беспокоимся о победах и не можем беспокоиться за отдельного игрока», – цитирует Галлана The Athletic.



В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему они смогли оправиться после двух поражений кряду.



Российский голкипер «синерубашечников» Георгиев потерпел уже пятое поражение подряд, при этом пропустив не менее четырёх шайб за игру уже девятый раз в этом сезоне. Последний раз с Георгиевым в воротах «Рейнджерс» победили 9 января 2022 года, когда ими был обыгран «Анахайм Дакс» (4:1).