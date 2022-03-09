Галлан: Георгиеву приходится тяжело, но мы беспокоимся за победы, а не отдельного игрока

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением об игре российского голкипера Александра Георгиева.
«Ему приходится тяжело, и я ему немного сочувствую. Он не получает много игрового времени, но такова сейчас НХЛ. Мы беспокоимся о победах и не можем беспокоиться за отдельного игрока», – цитирует Галлана The Athletic.
В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему они смогли оправиться после двух поражений кряду.
Российский голкипер «синерубашечников» Георгиев потерпел уже пятое поражение подряд, при этом пропустив не менее четырёх шайб за игру уже девятый раз в этом сезоне. Последний раз с Георгиевым в воротах «Рейнджерс» победили 9 января 2022 года, когда ими был обыгран «Анахайм Дакс» (4:1).
- 9 марта 2022
-
09:09
-
09:04
-
09:00
-
08:45
-
08:19
-
08:12
-
07:55
-
07:49
-
07:47
-
07:42
-
07:41
-
07:37
-
07:18
-
07:06
-
07:05
-
06:58
-
06:50
-
06:45
-
06:44
-
06:37
-
06:32
-
06:14
-
06:06
-
05:43
-
05:30
-
03:23
-
03:00
-
00:43
- 8 марта 2022
-
23:50
-
23:24
-
23:24
-
23:12
-
22:54
-
22:33
-
22:10