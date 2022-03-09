Шор – об отъезде из КХЛ: не чувствовал себя в опасности, но семья переживала за меня

Экс-нападающий «Сибири» Ник Шор, расторгнувший контракт с клубом, рассказал о том, как принимал это решение.



«Если честно, я некоторое время не мог определиться, что делать. Много эмоций было, пару бессонных ночей. 14 часов разницы с домом, когда я пытался пойти спать, родные и друзья – почти все мои знакомые – звонили, писали, справлялись о том, что происходит и всё ли со мной в порядке. Было несколько непростых разговоров, когда я решал, что делать дальше.



Я никогда не чувствовал себя в опасности, клуб хорошо со всем справлялся. Они старались облегчить мне жизнь, сделать её настолько комфортной, насколько возможно. Когда США рекомендовали американцам покинуть Россию, до меня дошло.



Перелёты отменяются, никто не знает, что будет завтра. Я не хотел, чтобы моя семья постоянно переживала, что со мной.



Родители были очень рады, когда увидели меня. Нет ощущения, что для меня сезон закончен. Я хотел бы быть с партнёрами по команде, хотел бы доиграть сезон, но сейчас есть вещи поважнее», – цитирует Шора инсайдер Эллиот Фридман на сайте Sportsnet.