«Колорадо» намерен вернуть Варламова из «Айлендерс»

«Колорадо Эвеланш» намерен вернуть российского голкипера Семёна Варламова из «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает The fourth period.
Напомним, ранее Варламов на протяжении восьми лет выступал за «Колорадо». С сезона-2019/2020 он играет за «Айлендерс».
Отметим, что у Варламова заключён контракт с командой из «Нью-Йорка» до конца сезона-2022/2023 на сумму $ 5 млн. в год.
По информации источника, «Айлендерс» могут получить два выбора на драфте. При этом, как сообщает источник, выбор во втором и третьем раунде может быть лучшим, никто не отказывается от первого.
В текущем сезоне россиянин провёл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.
«Айлендерс» с 50 очками после 53 игр занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Колорадо» возглавляет таблицу на Востоке, набрав 87 баллов в 56 встречах.
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