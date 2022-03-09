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«Колорадо» намерен вернуть Варламова из «Айлендерс»

«Колорадо» намерен вернуть Варламова из «Айлендерс»
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«Колорадо Эвеланш» намерен вернуть российского голкипера Семёна Варламова из «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает The fourth period.

Напомним, ранее Варламов на протяжении восьми лет выступал за «Колорадо». С сезона-2019/2020 он играет за «Айлендерс».

Отметим, что у Варламова заключён контракт с командой из «Нью-Йорка» до конца сезона-2022/2023 на сумму $ 5 млн. в год.

По информации источника, «Айлендерс» могут получить два выбора на драфте. При этом, как сообщает источник, выбор во втором и третьем раунде может быть лучшим, никто не отказывается от первого.

В текущем сезоне россиянин провёл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

«Айлендерс» с 50 очками после 53 игр занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Колорадо» возглавляет таблицу на Востоке, набрав 87 баллов в 56 встречах.

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