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Овечкин вплотную приблизился к Халлу по количеству игр с несколькими голами

Овечкин вплотную приблизился к Халлу по количеству игр с несколькими голами
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Эта встреча стала для него 157-й, когда он забивает не менее двух шайб за игру.

Форвард вплотную приблизился к достижению Бретта Халла — у него 158 таких игр. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 189 матчей.

Напомним, в середине второго периода отличиться удалось 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину, для которого эта шайба стала 35-й в нынешнем сезоне и 765-й за всю карьеру в НХЛ. Ассистентом Александра выступил его соотечественник Евгений Кузнецов, сделавший 37-ю голевую передачу в этой регулярке. В конце третьего периода Овечкин оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. В активе россиянина теперь 36 голов в этом сезоне.

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