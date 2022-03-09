Плющев — об Овечкине: не знаю эпитетов, которыми можно было бы описать Александра
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который догнал Яромира Ягра в снайперской гонке в истории НХЛ.
«Ценю мастерство игроков высокого класса — Саша абсолютно точно относится к этой категории. Всё остальное для меня — совершенно естественно. Человек хорошо делает свою работу.
Он приносит пользу той команде, в которой находится и в то же время не теряет своего авторитета. Я не знаю таких эпитетов, которыми можно было бы описать Александра Овечкина. Это игрок с большой буквы. Каждый вкладывает в это своё понимание, но для меня игрок — очень высокое звание», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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