Плющев — об Овечкине: не знаю эпитетов, которыми можно было бы описать Александра

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который догнал Яромира Ягра в снайперской гонке в истории НХЛ.

«Ценю мастерство игроков высокого класса — Саша абсолютно точно относится к этой категории. Всё остальное для меня — совершенно естественно. Человек хорошо делает свою работу.

Он приносит пользу той команде, в которой находится и в то же время не теряет своего авторитета. Я не знаю таких эпитетов, которыми можно было бы описать Александра Овечкина. Это игрок с большой буквы. Каждый вкладывает в это своё понимание, но для меня игрок — очень высокое звание», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.