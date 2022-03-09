Кожевников: вряд ли Овечкин догонит Хоу в этом сезоне — если только по 10 шайб забивать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который догнал Яромира Ягра в снайперской гонке в истории НХЛ.



«Поздравим Александра с очередным рекордом! До Хоу осталось 35 шайб, вряд ли Овечкин догонит его в этом сезоне. Если только по 10 будет в каждой игре забивать, чтобы Александр в этом году его съел (смеётся). Пока масть идёт. У Овечкина есть цель, думаю, настроится. А там уже и Гретцки рядом», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Александр догнал Яромира Ягра, ранее единоличного занимавшего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина теперь 766 заброшенных шайб, столько же в активе чешского нападающего. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола