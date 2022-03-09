Быков заявил, что нужно развивать российский хоккей после массового ухода легионеров

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал ситуацию с российским хоккеем.

«Политика уже не только давно влезла в спорт, но и диктует свои условия. Не удивлён тому, что случается с легионерами в КХЛ — спорт стал заложником. Бросать в кого-то из иностранцев камень я бы не стал, потому что каждый выбирает сам свой путь. Считаю, что в этой ситуации мы должны поддерживать наш спорт, наших ребят, освобождать места для молодых, чтобы они участвовали в топовых соревнованиях. Хоккей от этого не умрёт.



Я полностью согласен с высказыванием Вячеслава Фетисова о том, что нам нужно развивать наш хоккей в России и сконцентрироваться на этом! Можно сожалеть, что высококлассные игроки уехали, но это их выбор. Нужно просто сосредоточится на своём деле», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.