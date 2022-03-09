Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Быков заявил, что нужно развивать российский хоккей после массового ухода легионеров

Быков заявил, что нужно развивать российский хоккей после массового ухода легионеров
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал ситуацию с российским хоккеем.

«Политика уже не только давно влезла в спорт, но и диктует свои условия. Не удивлён тому, что случается с легионерами в КХЛ — спорт стал заложником. Бросать в кого-то из иностранцев камень я бы не стал, потому что каждый выбирает сам свой путь. Считаю, что в этой ситуации мы должны поддерживать наш спорт, наших ребят, освобождать места для молодых, чтобы они участвовали в топовых соревнованиях. Хоккей от этого не умрёт.

Я полностью согласен с высказыванием Вячеслава Фетисова о том, что нам нужно развивать наш хоккей в России и сконцентрироваться на этом! Можно сожалеть, что высококлассные игроки уехали, но это их выбор. Нужно просто сосредоточится на своём деле», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме
Фетисов: спорт в нормальном виде вернётся рано или поздно. Если нет, надо закрыть лавочку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022