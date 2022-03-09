HockeyNews: Валльмарк и Цегларик могут подписать контракты с «Лулео»

Шведский нападающий Лукас Валльмарк и словацкий форвард Петер Цегларик могут подписать контракт со шведским клубом «Лулео».

Как сообщает HockeyNews.se со ссылкой на генерального менеджера команды Стефана Нильсона, игроки знают о том, что «Лулео» заинтересован в подписании соглашений с ними.

Напомним, после Олимпиады оба игрока расторгли контракты с российскими клубами. Валльмарк выступал за московский ЦСКА, Цегларик играл в «Авангарде».

Отметим, что оба хоккеиста уже выступали за «Лулео».

В текущем сезоне Цегларик провёл в КХЛ 43 матча и набрал 28 очков: забросил 14 шайб и отдал столько же результативных передач. Валльмарк сыграл в 33 играх с учётом плей-офф и набрал 19 очков: забил восемь голов и отдал 11 передач.