КХЛ оштрафовала Шарова за фол против Панина

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Сибирь» – «Салават Юлаев», по ходу которого игрок «Сибири» Александр Шаров попал по лицу защитнику «Салавата» Григорию Панину.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Сибири» Александра Шарова по п.1.1.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Блокировка) — подвергнуть денежному штрафу», – цитирует заявление спортивно-дисциплинарного комитета официальный сайт КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, после четырёх матчей в серии уфимская команда выигрывает со счётом 3-1.