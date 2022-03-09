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Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ.

36-летний нападающий «столичных» оформил дубль в матче с «Калгари Флэймз», позволив своей команде одержать победу со счётом 5:4. Кроме того, Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по количеству голов, доведя свой результативный счёт до 766 шайб и сравнявшись с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.

Вторая звезда дня — нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, оформивший хет-трик во встрече с «Сиэтл Кракен» (6:4). Американский форвард довёл свой результативный счёт в текущем сезоне до 43 голов.

Третьей звездой дня признан нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. Форвард забросил шайбу и отдал пять результативных передач в матче с «Анахайм Дакс» (8:3).

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