Бекстрём об Овечкине: никогда не видел такого «голодного» до голов, хитов и передач игрока

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о российском одноклубнике Александре Овечкине.

«Я никогда не видел такого «голодного» до голов, хитов и передач игрока. Когда Ови в ударе, его никому не остановить, и вся команда следует за ним. Мне повезло, что мы столько лет играем вместе и я могу наблюдать за ним вблизи», — сказал Бекстрём.

Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.

Кроме того, для Овечкина и Бекстрёма это юбилейная, 1000-я совместная игра в НХЛ. Они — 9-й дуэт, покоривший эту отметку.