Овечкин: все знают, какой Бекстрём — великолепный мастер. Он делает игроков вокруг лучше

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о шведском одноклубнике Никласе Бекстрёме.

«Все знают, какой он великолепный мастер. Видение, умение пасовать. Он делает игроков вокруг себя лучше, включая меня», — сказал Овечкин.

Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.



Кроме того, для Овечкина и Бекстрёма это юбилейная, 1000-я совместная игра в НХЛ. Они — 9-й дуэт, покоривший эту отметку.