Овечкин: все знают, какой Бекстрём — великолепный мастер. Он делает игроков вокруг лучше
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о шведском одноклубнике Никласе Бекстрёме.
«Все знают, какой он великолепный мастер. Видение, умение пасовать. Он делает игроков вокруг себя лучше, включая меня», — сказал Овечкин.
Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.
Кроме того, для Овечкина и Бекстрёма это юбилейная, 1000-я совместная игра в НХЛ. Они — 9-й дуэт, покоривший эту отметку.
Новость по темеОвечкин повторил рекорд НХЛ по голам среди европейцев
Комментарии
- 9 марта 2022
-
18:06
-
17:42
-
17:22
-
17:17
-
16:56
-
16:35
-
16:15
-
15:23
-
14:54
-
13:26
-
12:37
-
12:34
-
11:46
-
11:20
-
11:13
-
11:00
-
10:58
-
09:46
-
09:09
-
09:04
-
09:00
-
08:45
-
08:19
-
08:12
-
07:55
-
07:49
-
07:47
-
07:42
-
07:41
-
07:37
-
07:18
-
07:06
-
07:05
-
06:58
-
06:50
Партнерский контент