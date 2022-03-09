Вячеслав Быков оценил идею создания спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал идею создания спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС.



«Здесь я вижу, скорее всего, пропагандистскую роль хоккея. Нужно дать посыл, что существует такой вид спорта, как хоккей. Видимо, существует желание развивать спорт в других странах, даже экзотических. Мне кажется, решение о проведении соревнований со странами СНГ и БРИКС нужно читать между строк. Думаю, надо сконцентрироваться на внутреннем хоккее и более качественно развивать детско-юношеский спорт, чтобы мы были боеспособными. С теми странами, в которых есть хоккей на хорошем уровне, можно сотрудничать. Мы не погибли и не погибнем! Хоккей — один из самых популярных видов спорта в России. Ему ещё жить и жить. Он нам близок. Я думаю, что с разрешением ситуации в мире будут налаживаться и спортивные взаимоотношения. Надеюсь, корректные и уважаемые среди участников этого процесса — не как сейчас», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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