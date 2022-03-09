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«Такие числа — это всегда приятно». Овечкин поделился эмоциями от исторического достижения

«Такие числа — это всегда приятно». Овечкин поделился эмоциями от исторического достижения
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё достижение. Он стал третьим голеадором в истории НХЛ, сравнявшись с чешской легендой Яромиром Ягром.

«Такие вехи, числа — это всегда приятно. Очевидно, что это большое дело. Как я всегда говорил, быть в такой компании — это очень круто.

Да, в концовке я надеялся забить и третий гол, но шайба попала в коньки сопернику. Всё в порядке. Забью завтра.

Да, это приятный момент. Парни счастливы. Думаю, счастлива и вся организация, фанаты, моя семья. Это важный момент», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, российский капитан «Вашингтона» оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.

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