Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, выбив из розыгрыша «Барыс» в пятом матче

«Металлург» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, выбив из розыгрыша «Барыс» в пятом матче
Комментарии

Сегодня, 9 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился пятый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» встречался с «Барысом». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Барыс
Нур-Султан
1:0 Кошелев (Хабаров) – 16:03 (5x5)   1:1 Савицкий (Орехов, Альсинг) – 40:55 (5x5)   2:1 Никонцев (Неколенко, Минулин) – 47:31 (5x5)   3:1 Зернов (Карпов, Яковлев) – 50:59 (5x5)

На 17-й минуте Семён Кошелев с передачи Ярослава Хабарова вывел магнитогорцев вперёд. На старте третьего периода Кирилл Савицкий восстановил равенство в счёте. На 48-й минуте Анатолий Никонцев во второй раз в матче вывел хозяев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Архип Неколенко и Артём Минулин. На 51-й минуте Денис Зернов забил третий гол в ворота «Барыса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Металлурга». Магнитогорская команда вышла во второй раунд, нур-султанский клуб покидает розыгрыш Кубка Гагарина.

Календарь плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022