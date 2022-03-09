«Металлург» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, выбив из розыгрыша «Барыс» в пятом матче

Сегодня, 9 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился пятый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» встречался с «Барысом». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

На 17-й минуте Семён Кошелев с передачи Ярослава Хабарова вывел магнитогорцев вперёд. На старте третьего периода Кирилл Савицкий восстановил равенство в счёте. На 48-й минуте Анатолий Никонцев во второй раз в матче вывел хозяев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Архип Неколенко и Артём Минулин. На 51-й минуте Денис Зернов забил третий гол в ворота «Барыса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Металлурга». Магнитогорская команда вышла во второй раунд, нур-султанский клуб покидает розыгрыш Кубка Гагарина.