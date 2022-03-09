«Когда выйду на пенсию, пойму, с кем играл». Кузнецов прокомментировал достижение Овечкина

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал достижение одноклубника Александра Овечкина, сравнявшегося с Яромиром Ягром по голам в истории НХЛ.

«Исторический гол? Он особенный.



Это довольно большая веха — войти в тройку лучших в истории. Я, наверное, не так ценю, потому что он мой приятель, да? Когда выйду на пенсию, вероятно, оглянусь назад и осознаю, с кем я играл.



Овечкин никогда не промахивается мимо пустых ворот? Он сделал это в конце!» — приводит слова Кузнецова The Athletic.

Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.