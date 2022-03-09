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Дженсен: это не моё достижение, но я могу понять, что был частью важного момента для Ови

Дженсен: это не моё достижение, но я могу понять, что был частью важного момента для Ови
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Американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дженсен прокомментировал достижение российского одноклубника Александра Овечкина, сравнявшегося с Яромиром Ягром по голам в истории НХЛ.

«Я почти сразу всё понял. Как только он получил шайбу и я увидел, что у него есть пара футов свободного пространства, я был почти уверен, что шайба попадёт в сетку. У него есть уверенность.

Честно говоря, когда такое происходит, я реально не думаю об этом. Это, конечно, не моё достижение, но я могу оглянуться назад и понять, что я был частью того важного момента для Ови», — приводит слова Дженсена The Athletic.

Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.

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