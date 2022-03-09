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Главный тренер «Калгари»: Овечкин — голеадор… Вот и всё, что он делает

Главный тренер «Калгари»: Овечкин — голеадор… Вот и всё, что он делает
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Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер прокомментировал достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сравнявшегося с Яромиром Ягром по голам в истории НХЛ.

«Он голеадор… Вот и всё, что он делает», — приводит слова Саттера The Athletic.

Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.

Отметим, что перед матчем с «Вашингтоном» Дэррил Саттер сказал, что не считает Александра Овечкина лучшим голеадором всех времён.

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