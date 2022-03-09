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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 9 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 9 марта
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«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 9 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.

В единственном матче «Металлург» дома обыграл «Барыс» со счётом 3:1. За магнитогорскую команду отличились Семён Кошелев, Анатолий Никонцев и Денис Зернов. Единственную шайбу у «Барыса» забросил Кирилл Савицкий. «Металлург» вышел во второй раунд плей-офф, выиграв серию со счётом 4-1.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Барыс
Нур-Султан
1:0 Кошелев (Хабаров) – 16:03 (5x5)   1:1 Савицкий (Орехов, Альсинг) – 40:55 (5x5)   2:1 Никонцев (Неколенко, Минулин) – 47:31 (5x5)   3:1 Зернов (Карпов, Яковлев) – 50:59 (5x5)

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Сетка плей-офф Кубка Гагарина - 2022

Запад:

СКА — «Динамо» Минск — 4-0;
«Динамо» Москва — «Северсталь» — 2-2;
«Спартак» — «Йокерит» — 4-0;
ЦСКА — «Локомотив» — 4-0.

Восток:

«Металлург» Мг — «Барыс» — 4-1;
«Ак Барс» — «Авангард» — 1-3;
«Трактор» — «Нефтехимик» — 4-0;
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 3-1.

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