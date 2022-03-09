Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 9 марта
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«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 9 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.
В единственном матче «Металлург» дома обыграл «Барыс» со счётом 3:1. За магнитогорскую команду отличились Семён Кошелев, Анатолий Никонцев и Денис Зернов. Единственную шайбу у «Барыса» забросил Кирилл Савицкий. «Металлург» вышел во второй раунд плей-офф, выиграв серию со счётом 4-1.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Барыс
Нур-Султан
1:0 Кошелев (Хабаров) – 16:03 (5x5) 1:1 Савицкий (Орехов, Альсинг) – 40:55 (5x5) 2:1 Никонцев (Неколенко, Минулин) – 47:31 (5x5) 3:1 Зернов (Карпов, Яковлев) – 50:59 (5x5)
Турнирная сетка плей-офф КХЛ
Запад:
СКА — «Динамо» Минск — 4-0;
«Динамо» Москва — «Северсталь» — 2-2;
«Спартак» — «Йокерит» — 4-0;
ЦСКА — «Локомотив» — 4-0.
Восток:
«Металлург» Мг — «Барыс» — 4-1;
«Ак Барс» — «Авангард» — 1-3;
«Трактор» — «Нефтехимик» — 4-0;
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 3-1.
Комментарии
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