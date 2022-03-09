Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 9 марта

«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 9 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.



В единственном матче «Металлург» дома обыграл «Барыс» со счётом 3:1. За магнитогорскую команду отличились Семён Кошелев, Анатолий Никонцев и Денис Зернов. Единственную шайбу у «Барыса» забросил Кирилл Савицкий. «Металлург» вышел во второй раунд плей-офф, выиграв серию со счётом 4-1.

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Запад:



СКА — «Динамо» Минск — 4-0;

«Динамо» Москва — «Северсталь» — 2-2;

«Спартак» — «Йокерит» — 4-0;

ЦСКА — «Локомотив» — 4-0.



Восток:



«Металлург» Мг — «Барыс» — 4-1;

«Ак Барс» — «Авангард» — 1-3;

«Трактор» — «Нефтехимик» — 4-0;

«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 3-1.